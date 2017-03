José Mourinho entra a gamba tesa contro i detrattori di Paul Pogba, così l'allenatore del Manchester United difende il suo centrocampista: "Non è colpa sua se alcuni giornalisti hanno problemi economici e che Paul sia multimilionario. Credo che il mondo stia perdendo i valori e sono preoccupato di vedere dove stiamo arrivando. Non è colpa di Paul se guadagna dieci volte quello che guadagnavano altri giocatori nel passato. Non è colpa sua se ci sono giornalisti con problemi nella loro vita che hanno bisogno di ogni moneta per sopravvivere. Pogba è arrivato in cima e nessuno gli ha regalato nulla. Sono preoccupato per come vanno le cose con le nuove generazioni. L'invidia è nota. Io e il club siamo contenti di lui. La sua qualità migliore è la personalità, non gli importa di cosa la gente pensa di lui".