Simpatico fuoriprogramma nella conferenza stampa in vista di Manchester United-Liverpool. L'allenatore portoghese dei Red Devils, José Mourinho ha risposto al telefono cellulare di un giornalista. Queste le dichiarazioni dello Special One: "Nessuno è nervoso, tutti vogliono giocarla. Ci sono in palio tre punti e c'è anche un aspetto emozionale della gara che i tifosi e i giocatori che sono qui da più tempo conoscono meglio di me. C'è una bella rivalità che penso sempre faccia bene al calcio, ma restano sempre in palio tre punti. I risultati sono migliori, ho cambiato molto, prima avevo meno tempo e invece ora ne ho un po' di più".

Come si legge sul quotidiano Guardian, per esonerare José Mourinho e il suo staff (con i collaboratori Rui Faria e Silvino Louro) nel dicembre del 2015, il Chelsea ha dovuto pagare una liquidazione da 9,5 milioni di euro.