Josè Mourinho, manager del Manchester United, ha deciso di portarsi avanti e pianifica le mosse per il mercato invernale. Come riferisce Don Balon, infatti, il tecnico portoghese vorrebbe rinforzare la propria rosa, indebolendo quella dei propri avversari. Ecco percé ha messo gli occhi su Coutinho e Harry Kane ma per strapparli rispettivamente a Liverpool e Tottenham ci vorrà una proposta stellare. I Reds avrebbero già rifiutato 160 milioni per il giocatore brasiliano e gli Spurs chiedono 220 milioni per il bomber inglese. E' pur sempre vero che il Manchester United è una delle poche società che può permettersi investimenti faraonici.