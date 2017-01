José Mourinho ha parlato di Marcus Rashford e del record di gol di Wayne Rooney; lo Special One ha sottolineate che se il giovane talento inglese dovesse restare a vita nello United potrebbe raggiungere il record dell'attuale capitano dei Red Devils: ''Il fatto che Wayne abbia segnato 249 gol con la maglia del Manchester United è incredibile, soprattutto in un calcio come quello moderno. Rashford? Ha solo 19 anni e se giocherà per tutta la carriera qui potrebbe pensare di battere il record di Rooney''.