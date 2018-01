José Mourinho e il Manchester United ancora insieme. I Red Devils hanno annunciato il rinnovo del contratto del portoghese fino al 2020 con opzione per un altro anno. "Sono davvero onorato ed orgoglioso di essere il manager del Manchester United - ha dichiarato lo Special One, che ha aggiunto - Vorrei ringraziare la proprietà e il signor Woodward per aver premiato il mio lavoro e la dedizione. Sono felice di essere il tecnico giusto per questo club fantastico". Mou ha poi parlato degli obiettivi del club: "Abbiamo grandi ambizioni. Stiamo creando le condizioni ideali per un futuro ricco di successi per il Manchester United. Ringrazio i miei giocatori e il mio staff; senza la loro empatia e amicizia questo non sarebbe possibile".



TIFOSI - "E non posso non ringraziare i fan per il loro sostegno e per avermi fatto sentire a casa così in fretta. Ripeto, essere il manager del Manchester United è un grande onore ogni giorno e sono davvero felice".



CLUB - Woodward, vice-presidente dello United, ha commentato il rinnovo del portoghese: "José ha già ottenuto grandi risultati come manager del Manchester United e sono lieto che abbia accettato di prolungare l'accordo almeno fino al 2020. Il suo lavoro e la sua professionalità sono eccezionali e siamo felici che abbia sposato il desiderio del club di portare giovani giocatori di grande qualità in prima squadra. Sono sicuro che continuerà a conquistare grandi risultati".