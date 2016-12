José Mourinho, stando a quanto riportato da ESPN, ha parlato della situazione di Memphis Depay, giocatore in uscita dal Manchester United e seguito da diversi club, tra cui la Roma: ''Nei mesi scorsi le mie decisioni sono state influenzate dal fatto che Memphis mi aveva fatto capire di voler partire a gennaio e che sarebbe arrivata un'offerta che avremmo potuto accettare. Questo, ovviamente, mi ha influenzato. Depay non sta giocando molto e questa non è situazione positiva; lui, però, è un grande professionista e un bravo ragazzo. Purtroppo gioca in un ruolo nel quale c'è tanta concorrenza; abbiamo sei o sette giocatori che possono giocare in quella posizione. Se dovesse arrivare un'offerta buona, quindi, potrebbe partire, ma se dovesse restare allora cercherò di aiutarlo il più possibile''.