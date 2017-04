Di seguito gli episodi da moviola più rilevanti di Atalanta-Juventus anticipo della 34esima giornata di Serie A.



ATALANTA-JUVENTUS 57' - proteste della Juve per un mani netto di Toloi in area. L'arbitro segnala invece un fuorigioco di Mandzukic e invalida l'azione. Ma al replay il fuorigioco risulta nettamente successivo al mani, e ininfluente per l'azione. Errore di Guida, il rigore per i bianconeri ci stava.