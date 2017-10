Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



JUVE PENALIZZATA - Alla Juventus manca un rigore per un pestone di Palomino su Higuain nel finale di gara. Indietreggiando il difensore dell’Atalanta colpisce in pieno l’attaccante bianconero in area di rigore, Juve sfavorita da Damato in questo frangente. Le immagini televisive non chiariscono la posizione di Iemmello sul gol del 2-1 poi annullato da Doveri: resta più di un dubbio sulla decisione. Ci poteva stare, infine, un rigore per il Verona per fallo di Molinaro ai danni di Cerci.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Atalanta 4 - 0 (+4)

Inter 2 - 1 (+1)

Milan 1 - 0 (+1)

Udinese 1 - 0 (+1)

Bologna 1 - 0 (+1)

Crotone 1 - 0 (+1)

Genoa 1 - 1 (0)

Cagliari 1 - 1 (0)

Torino 1 - 1 (0)

Verona 1 - 1 (0)

Chievo 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Benevento 0 - 1 (-1)

Roma 0 - 1 (-1)

Sampdoria 0 - 1 (-1)

Spal 0 - 1 (-1)

Juventus 0 - 2 (-2)

Fiorentina 0 - 3 (-3).