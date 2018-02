, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.- Durante Inter-Benevento,in area salta Ranocchia e viene messo giù, l’arbitro non assegna il calcio di rigore al Benevento e non viene richiamato dal Var. Errata la decisione:per il fallo del difensore dell’Inter. Era assolutamente rigore. Inoltre, Pairetto sbaglia nella gestione della partita e dei cartellini:per dei falli simili ad altri non sanzionati. Gagliardini per esempio commette almeno 4 falli simili e non viene neanche ammonito dall’arbitro. Nel finale di Sassuolo-Lazio, c’è una gomitata di Felipe sul volto di Missiroli: manca un rigore per il Sassuolo. Il gesto è involontario, ma falloso.: (+)Bologna-Torino(-).: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).: (+)Udinese-Genoa(-).: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).(+)Verona-Sampdoria(-).: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).(-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).(+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).(+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).(-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).: (-)Crotone-Cagliari(+), (+)Milan-Lazio(-), (+,+)Napoli-Bologna (-,-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (-)Inter-Bologna(+), (+)Torino-Udinese(-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (+,+)Inter-Benevento(-,-), (-)Sassuolo-Lazio(+).CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):4 - 0 (+4)5 - 1 (+4)5 - 1 (+4)5 - 2 (+3)5 - 2 (+3)4 - 2 (+2)6 - 4 (+2)4 - 3 (+1)1 - 0 (+1)4 - 4 (0)2 - 2 (0)1 - 2 (-1)3 - 4 (-1)2 - 4 (-2)2 - 4 (-2)2 - 4 (-2)0 - 3 (-3)3 - 6 (-3)2 - 6 (-4)1 - 7 (-6).