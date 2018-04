Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



CHE CAOS A FIRENZE - Andando con ordine, la Lazio viene sfavorita in due occasioni dall’arbitro Damato e dal Var e la Fiorentina in una. Al 14’ rosso a Murgia per aver negato una chiara occasione da gol a Chiesa, ma il giocatore viola non era in possesso di palla: bastava il cartellino giallo. Al 36’ manca un rigore alla Lazio: Pezzella travolge Leiva in area, Damato lascia proseguire ma viene richiamato dal Var. Dopo aver rivisto l’episodio, la sua decisione non cambia. Il contatto, però, c’era: manca un rigore alla Lazio. Fiorentina sfavorita, invece, al 50’: annullato un gol a Simeone per fuorigioco. Il Var controlla e supporta la segnalazione dell’assistente, ma l’attaccante viola sembra tenuto in gioco da Marusic. A San Siro, nell’anticipo del martedì, manca un rigore all’Inter per fallo di mano di Andreolli su tiro di Candreva diretto verso lo specchio della porta. Pasqua assegna solo calcio d'angolo e non cambia la propria decisione dopo aver rivisto l'episodio col Var.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).

7a giornata: (-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).

8a giornata: (+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).

9a giornata: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).

10a giornata: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).

11a giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).

12a giornata: (+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).

13a giornata: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).

14a giornata: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).

15a giornata: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).

16a giornata: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).

17a giornata: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).

18a giornata: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).

19a giornata: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).

20a giornata: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).

21a giornata: (-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).

22a giornata: (-)Crotone-Cagliari(+), (+)Milan-Lazio(-), (+,+)Napoli-Bologna (-,-).

23a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.

24a giornata: (-)Inter-Bologna(+), (+)Torino-Udinese(-).

25a giornata: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.

26a giornata: (+,+)Inter-Benevento(-,-), (-)Sassuolo-Lazio(+).

27a giornata: (-)Lazio-Juventus(+).

28a giornata: (+)Cagliari-Lazio(-), (+)Crotone-Sampdoria(-).

29a giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+)Spal-Juventus(-).

30a giornata: (+,+)Genoa-Spal(-,-).

31a giornata: (-)Udinese-Lazio(+), (+)Genoa-Sampdoria(-).

32a giornata: (-)Lazio-Roma(+).

33a giornata: (+,+,-)Fiorentina-Lazio(-,-,+), (-)Inter-Cagliari(+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Roma 6 - 1 (+5)

Napoli 4 - 0 (+4)

Atalanta 5 - 1 (+4)

Cagliari 8 - 4 (+4)

Genoa 5 - 2 (+3)

Milan 5 - 3 (+2)

Chievo 2 - 0 (+2)

Inter 4 - 3 (+1)

Sampdoria 5 - 4 (+1)

Benevento 4 - 3 (+1)

Fiorentina 6 - 5 (+1)

Crotone 3 - 4 (-1)

Bologna 3 - 4 (-1)

Verona 2 - 4 (-2)

Udinese 2 - 5 (-3)

Sassuolo 0 - 3 (-3)

Torino 3 - 6 (-3)

Lazio 3 - 7 (-4)

Juventus 3 - 7 (-4)

Spal 2 - 9 (-7).