Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



LA PUNIZIONE NON C’ERA - Il gol che decide la sfida tra Udinese e Genoa è propiziato da una punizione che non c’era. L’arbitro Maresca vede un tocco di mano di Veloso che, però, non è mai avvenuto. Il pallone era rimbalzato sulla schiena di De Paul e in seguito sulla coscia del portoghese. Dalle immagini non è chiarita la dinamica dell'azione. Da quella punizione è poi scaturito il gol di Jankto.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Bologna 1 - 0 (+1)

Genoa 1 - 1 (0)

Inter 1 - 0 (+1)

Milan 1 - 0 (+1)

Atalanta 0 - 0 (0)

Benevento 0 - 0 (0)

Chievo 0 - 0 (0)

Crotone 0 - 0 (0)

Fiorentina 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Spal 0 - 0 (0)

Udinese 1 - 0 (+1)

Verona 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 1 (-1)

Juventus 0 - 1 (-1)

Roma 0 - 1 (-1)

Torino 0 - 1 (-1).