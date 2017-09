Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



FIORENTINA PENALIZZATA 3 VOLTE - Fiorentina nettamente penalizzata dall’arbitro Pairetto. Il rigore concesso all’Atalanta (poi sbagliato da Gomez) non c’era: Pezzella non tocca Ilicic, il Var controlla, ma in caso di dubbio conta la decisione di Pairetto. In seguito Berisha si lancia in uscita bassa su Gil Dias: il portiere tocca palla e poi gamba del giocatore della Fiorentina. Ci stava il rigore. Si poteva assegnare un penalty ai viola anche per trattenuta di Spinazzola su Astori.



1a giornata: (+)Bologna-Torino(-).

2a giornata: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).

3a giornata: (+)Udinese-Genoa(-).

4a giornata: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).

5a giornata: (+)Verona-Sampdoria(-).

6a giornata: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+)



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Atalanta 3 - 0 (+3)

Milan 1 - 0 (+1)

Udinese 1 - 0 (+1)

Bologna 1 - 0 (+1)

Crotone 1 - 0 (+1)

Verona 1 - 0 (+1)

Genoa 1 - 1 (0)

Inter 1 - 1 (0)

Cagliari 1 - 1 (0)

Benevento 0 - 0 (0)

Chievo 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Juventus 0 - 1 (-1)

Roma 0 - 1 (-1)

Torino 0 - 1 (-1)

Sampdoria 0 - 1 (-1)

Spal 0 - 1 (-1)

Fiorentina 0 - 3 (-3) .