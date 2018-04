, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.- Una svista dell’arbitro Doveri toglie l’1-0 al Cagliari. Un rimpallo al limite dell’area di rigore libera Sau che in diagonale trova il gol del vantaggio, ma prima arriva il fischio di Doveri che interrompe l’azione e impedisce al Var di intervenire. Punito un tocco di braccio di Sau che dai replay si rivela inesistente: il pallone sbatte sulla spalla dell’attaccante che non commette alcun fallo su Gonzalez.: (+)Bologna-Torino(-).: (+)Genoa-Juventus(-), (-)Roma-Inter(+), (+)Milan-Cagliari(-).: (+)Udinese-Genoa(-).: (+)Crotone-Inter(-), (-Spal)-Cagliari(+).(+)Verona-Sampdoria(-).: (-,-,-)Fiorentina-Atalanta(+,+,+).(-)Benevento-Inter(+), (+)Torino-Verona(-), (+)Atalanta-Juventus(-).(+)Bologna-Spal(-), (+)Cagliari-Genoa(-).: (-)Milan-Genoa(+), (+,-)Udinese-Juventus(-,+).: (-)Cagliari-Benevento(+), (+,+)Fiorentina-Torino(-,-), (+)Roma-Crotone(-).: (-)Crotone-Fiorentina(+), (-)Torino-Cagliari(+), (-)Udinese-Atalanta(+).(+)Cagliari-Verona(-), (-)Juventus-Benevento(+).: (+)Sampdoria-Juventus(-), (-)Spal-Fiorentina(+), (-)Torino-Chievo(+).: (-)Bologna-Sampdoria(+), (-)Udinese-Napoli(+).: (+)Benevento-Milan(-), (-)Bologna-Cagliari(+), (+,+)Roma-Spal(-,-).: (-)Lazio-Torino(+), (-)Spal-Verona(+).: (-)Verona-Milan(+), (+,+)Sampdoria-Sassuolo(-,-).: (+)Spal-Torino(-), (-)Juventus-Roma(+).: (-)Crotone-Napoli(+), (-)Fiorentina-Milan(+), (+)Sampdoria-Spal(-).: (+)Benevento-Sampdoria(-), (-)Cagliari-Juventus(+), (+)Roma-Atalanta(-).(-)Verona-Crotone(+), (-)Cagliari-Milan(+).: (-)Crotone-Cagliari(+), (+)Milan-Lazio(-), (+,+)Napoli-Bologna (-,-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (-)Inter-Bologna(+), (+)Torino-Udinese(-).: arbitri e Var impeccabili in questo turno di campionato privo di errori.: (+,+)Inter-Benevento(-,-), (-)Sassuolo-Lazio(+).(-)Lazio-Juventus(+).(+)Cagliari-Lazio(-), (+)Crotone-Sampdoria(-).: (-)Milan-Chievo(+), (+)Spal-Juventus(-).: (+,+)Genoa-Spal(-,-).: (-)Udinese-Lazio(+), (+)Genoa-Sampdoria(-).: (-)Lazio-Roma(+).: (+,+,-)Fiorentina-Lazio(-,-,+), (-)Inter-Cagliari(+).: (-)Cagliari-Bologna(+).CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):6 - 1 (+5)4 - 0 (+4)5 - 1 (+4)8 - 5 (+3)5 - 2 (+3)5 - 3 (+2)2 - 0 (+2)4 - 3 (+1)5 - 4 (+1)4 - 3 (+1)6 - 5 (+1)4 - 4 (0)3 - 4 (-1)2 - 4 (-2)2 - 5 (-3)0 - 3 (-3)3 - 6 (-3)3 - 7 (-4)3 - 7 (-4)2 - 9 (-7).