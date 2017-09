Dopo Juventus-Chievo di ieri sera e Inter-Spal delle 12.30, prosegue questo pomeriggio la terza giornata di Serie A. Alle 15 sono in programma Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Crotone, Udinese-Genoa e Verona-Fiorentina. Posticipata alle 16, per il maltempo, Lazio-Milan, alle 18 toccherà a Benevento-Torino. LIVE su Calciomercato.com la moviola della gare del pomeriggio, con l'analisi di tutti i casi dubbi e delle decisioni del Var.



ATALANTA-CHIEVO (arbitra il sig. Manganiello)





CAGLIARI-CROTONE (arbitra il sig. Doveri)



47' - Ammonito Padoin per un intervento in ritardo su Stoian.



43' - Giallo per Cigarini per una trattenuta.



UDINESE-GENOA (arbitra il sig. Maresca)



37' - Brutto intervento di Bertolacci su Lasagna al limite dell'area, l'arbitro dopo un lunghissimo consulto con il Var decide di assegnare il fallo ed espellere il centrocampista del Genoa.



25' - Fallo di Behrami, ammonizione per il centrocampista dell'Udinese.





VERONA-FIORENTINA (arbitra il sig. Damato)



41' - Giallo anche per Simeone, per aver allontanato il pallone a gioco fermo.



34' - Ammonito Zuculini per intervento falloso.



9' - Pasticcio di Nicolas e rigore per la Fiorentina: il portiere del Verona stende Chiesa in area, Damato assegna il penalty agli ospiti, ma ci sono dubbi sulla posizione dell'esterno viola al momento del fallo, che sembra avvenire sulla linea dell'area.





LAZIO-MILAN (arbitra il sig. Rocchi)





BENEVENTO-TORINO (arbitra il sig. Abisso)