Di seguito gli episodi da MOVIOLA più significativi degli incontri di oggi della 22esima esima giornata di Serie A.



SAMPDORIA-ROMA 95' - Tocco in area di Strootman per Dzeko, che viene affossato in area da Silvestre. Proteste inutili per la Roma, Dzeko è scattato in posizione di fuorigioco: ma la moviola evidenzia che il fuorigioco non c'è.



FIORENTINA-GENOA 85' - Rigore per il Genoa: espulso Bernardeschi per il tocco di mano in area.



CROTONE-EMPOLI 90' - Accelerazione di Stoian, Veseli affonda il tackle in scivolata. Tagliavento non ha dubbi ed indica il dischetto.



UDINESE-MILAN 71' - Intervento di De Paul su De Sciglio: l'arbitro Banti lo ammonisce, ma i milanisti chiedono il rosso. Un minuto dopo De Paul segna.