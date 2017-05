Di seguito i principali episodi da moviola degli incontri di oggi della 37esima giornata di Serie A.





LAZIO-INTER 17' - Murillo interviene in scivolata e abbatte Felipe Anderson, rigore chiarissimo per la Lazio



LAZIO-INTER 5' - Murillo interviene in maniera sospetta in area di rigore su Keita, Di Bello lascia proseguire.



MILAN-BOLOGNA 66' - Lapadula segna in fuorigioco su tocco di Montolivo, gol annullato.



UDINESE-SAMPDORIA 63' - Netto fallo di Gabriel Silva su Muriel, rigore giusto per i blucerchiati. Dopo il gol, smodata esultanza per Muriel, che viene assalito da Danilo, che lo prende per il collo con le mani. L'arbitro Pinzani espelle sia Muriel che Danilo. Allontanato dal campo anche Delneri.



SASSUOLO-CAGLIARI 65' - Mani di Borriello su una punizione per il Sassuolo, rigore netto per i neroverdi.



UDINESE-SAMPDORIA 47' - In apertura di ripresa espulso De Paul per un'entrata con piede 'a martello'.



JUVENTUS-CROTONE 16' - Dybala si libera in area con un dribbling e viene atterrato da Ferrari. Mazzoleni nega un rigore netto alla Juve.