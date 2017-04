Dopo i due anticipi di ieri, prosegue oggi la 30esima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com la moviola delle partite.



GENOA-ATALANTA



31' Rigore per l'Atalanta: sgambetto di Burdisso su Petagna, giusto fischiare.





FIORENTINA-BOLOGNA



23' Gastaldello atterra Kalinic, il contatto inizia fuori, ma il croato cade in area. Rischio per il difensore del Bologna.





PALERMO-CAGLIARI



26' Dubbi sul gol di Pipo Gonzalez: il difensore del Palermo è in posizione sospetta al momento del tocco di Chochev.





TORINO-UDINESE



46' Annullato un gol regolare a Belotti. L'attaccante bergamasco parte in posizione regolare, ma viene fermato per fuorigioco.