Dzeko non trova l'accordo col Chelsea, che vira su Giroud dell'Arsenal e dalla Roma prende solo Emerson Palmieri per 20 milioni di euro più 8 di bonus legati a traguardi personali e di squadra. Oggi il terzino brasiliano sarà a Londra, dove firmerà fino al 2022: il suo addio lascia solo a sinistra Aleksandar Kolarov, visto che per Di Francesco è prioritario un esterno a destra.



Il rinforzo è Aleix Vidal: la trattativa tra Roma e Barcellona è avviata da giorni, prestito con riscatto (condizionato) a 10 milioni. Ieri sera, però, da Trigoria filtrava meno ottimismo: il calciatore deve ancora convincersi a lasciare Barcellona, pur essendo rimasto fuori dai convocati per l’ultima partita. E allora occhio alle piste alternativa. La prima porta a un’ipotesi di scambio con il Genoa: i giallorossi potrebbero piazzare Bruno Peres a avere in cambio Diego Laxalt. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un’altra pista porta dritta in Francia: a Monchi piace Nordi Mukiele, classe 1997, del Montpellier, terzino destro che può giocare anche al centro, sul quale c’è la concorrenza del Lipsia.