Gianni Munari si congeda da Cagliari, così il centrocampista in zona mista dopo la vittoria sul Genoa: "Oggi è stata la mia ultima partita in rossoblu. Da domani sarò un giocatore del Parma. È stata un'esperienza bellissima e porterò Cagliari nel mio cuore. Oggi è stata una vittoria meritato e bellissima. Mi appresto ad affrontare un campionato duro come quello della Lega Pro con l'obiettivo di riportare il Parma in B. Saluto calorosamente tutti i tifosi del Cagliari".