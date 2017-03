Intervista fiume quella concessa da Sulley Muntari ai media abruzzesi, il centrocampista parte dal feeling con Zdenek Zeman al Pescara: "E' come un padre di famiglia anche se parla poco e piano (ride, ndr). Con lui non puoi arrabbiarti né lamentarti, devi solo seguirlo e allenarti. Lo avessi incontrato prima... Ti mette a posto lui".



MOURINHO - "A lui devo tanto, mi ha dato la chance di giocare in una grande società come l'Inter vincendo il triplete nel 2010, lo ringrazierò per tutta la vita".



ALLEGRI - "Con Allegri al Milan sono stato bene, ma l'avevo già conosciuto a Udine quando collaborava con Galeone. Ho tuttora un grande rapporto, ogni tanto ci sentiamo, è un grandissimo allenatore".



FUTURO - "Conta solo il presente e non è un modo di dire. Voglio dare una mano al Pescara per centrare la salvezza. Ripeto, nulla è deciso. Di certo, continuerò a giocare. Come allenatore non mi vedo proprio".