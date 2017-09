Ha vinto tutto con l'Inter di Mourinho, è andato ad un passo dal vincere uno scudetto con la maglia del Milan (il suo gol non convalidato nel big match del febbraio 2012 con la Juventus è ancora materia di dibattito) e si è tolto lo sfizio di segnare una rete al Barcellona in un ottavo di finale di Champions League. Sono passati pochi mesi fa dal suo ritorno in Serie A con la maglia del Pescara, eppure il centrocampista ghanese Sulley Muntari oggi attraversa un momento personale molto delicato sotto il profilo economico.



Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il calciatore classe '84, attualmente senza squadra, è stato fermato a Chiasso dalla polizia di frontiera, che gli ha notificato l'appropiazione indebita del Suv sul quale viaggiava e ha provveduto al suo sequestro. L'ex di Inter e Milan non ha infatti pagato le ultime rate alla ditta genovese che gli ha venduto l'autovettura, come ha poi ammesso il diretto interessato: "È vero, sono indietro con le rate. Sto attraversando un momento di grosse difficoltà. Sistemerò tutto al più presto".