Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Sampdoria, Luis Muriel, ha parlato della sua stagione, quella considerata della svolta nella sua carriera, e delle numerose voci di mercato: "La prima sfida contro la Juventus fu con il Lecce nel gennaio 2012, perdemmo in casa. La difesa era composta da Barzagli, Bonucci, Chiellini. Sono ancora lì. Sono le colonne della squadra, veri esempi in campo che spingono tutti a volere sempre di più. Loro sono il segreto dei successi della Juventus. Il più duro da superare è Barzagli. Veloce, tecnico, bravo nell’uno contro uno. Con Thiago Silva è il più forte difensore che ho incontrato".



I GOL - "Record di gol? E’ una cosa a cui tengo, ma come ho imparato da Giampaolo: prima viene la squadra poi il singolo. Se il mio primato arriverà inseguendo gli obiettivi della squadra sarà perfetto".



MERCATO JUVE - "Io alla Juve? devo fare una precisazione: io ho ammesso di aver sentito queste voci, da parte dei media, ma non ho avuto contatti con nessuno. Non c’è nulla di concreto, ma solo voci".



L'ADOLESCENZA - "Mi ritrovo spesso a pensare alla mia adolescenza, ai soldi che mancavano, a quando andavo a vendere i dolci che faceva mia nonna per pagarmi il biglietto dell’autobus che mi portava all’allenamento. Poi penso a quello che ho ottenuto e mi commuovo. Sì, quella cifra fa impressione".