Intervistato da Caracol Radio dopo il successo del Valencia sul Leganes, il difensore Jeison Murillo ha parlato del momento e del suo passato all'Inter: "Tutti siamo stati protagonisti di una buona partita, con idee molto chiare. Abbiamo raccolto tre punti importanti. Tutti conosciamo le qualità del Leganés, stanno facendo cose molto buone, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Oggi volevamo vincere davanti al nostro pubblico, è stata una vittoria meritata. È un momento in cui si deve festeggiare ma bisogna continuare a crederci. La realtà è molto bella ma bisogna avere i piedi per terra, devi andare avanti passo dopo passo. Ho saputo prima di venire che il Valencia è un club con una passione molto importante. Inter? La prima stagione è stata abbastanza buona, poi il mio rendimento è andato giù. Adesso sono in un buon momento, mi hanno aiutato la squadra e l'allenatore. Quello che succede collettivamente influisce sul rendimento individuale, le cose all'Inter non andavano bene. Mondiale in Russia? Per un calciatore è la cosa più bella, un obiettivo che si raggiunge col lavoro".