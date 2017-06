Cedere per fare cassa e finanziare una parte di un mercato che dovrà essere importante. E' questa la strategia che l'Inter ha in programma per l'estate e, in attesa dell'annuncio ufficiale di Luciano Spalletti, sta valutando attentamente quali dei giocatori attualmente in rosa poter piazzare sul mercato. Fra questi c'è sicuramente il difensore centrale colombiano, Jeison Murillo.



OPERAZIONE PLUSVALENZA - Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2015 (ma bloccato già ad inizio anno) Murillo è stato pagato al Granada 8 milioni e 300mila euro e ha firmato un contratto quinquennale a poco più di 1 milione di euro all'anno. In due anni l'Inter ha ammortato il suo cartellino per circa 3,3 milioni riducendo il suo impatto a bilancio per poco più di 5 milioni di euro. Se l'Inter accetterà un'offerta superiore a questa cifra, realizzerà, quindi, una plusvalenza fondamentale in ottica fair play finanziario.



LA RICHIESTA E CHI LO VUOLE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'Inter non ha intenzione di cedere Murillo per meno di 25 milioni di euro. Nessun club, tuttavia, si è spinto fino a quella cifra nei primi contatti avvenuti nel corso degli ultimi mesi. Murillo ha molti estimatori in Italia (la Roma lo segue) e soprattutto all'estero. Il Villarreal è pronto a contattare il giocatore entro la fine della settimana, ma non vuole superare quota 10 milioni per lui. Il Crystal Palace ha chiesto informazioni ma è lo Zenit di Roberto Mancini l'ultima iscritta alla lunga lista dei pretendenti. Murillo dal canto suo chiede a tutti i club uno stipendio superiore ai 2 milioni annui, la stessa cifra richiesta anche all'Inter, con cui soltanto un mese fa aveva iniziato a trattare il rinnovo.