Murillo tiene in ansia l'Inter. Il difensore colombiano, ieri uscito per un affaticamento alla coscia destra, potrebbe saltare l'importante match di domenica sera contro la Roma. Un guaio non da poco per Stefano Pioli, che dovrà già rinunciare a Joao Miranda per squalifica. Tuttavia in casa Inter c'è ottimismo per il recupero lampo dell'ex Granada.