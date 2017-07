Tra passato e futuro. La Roma prepara l’assalto a Riyad Mahrez, protagonista oggi nella finale della Premier League Asian Trophy contro il Liverpool dell’ex giallorosso Mohamed Salah. L’esterno del Leicester, schierato titolare da Shakespeare in attacco sulla corsia destra, ha giocato 65’ prima di essere sostituito da Musa. L’algerino con passaporto francese (quindi comunitario) ha fornito una prestazione positiva ed è apparso già in ottima condizione fisica. Secondo Sky Sport, la Roma ha pronta un’offerta da circa 30 milioni più bonus per convincere il Leicester a cedere il giocatore.



I CONTATTI - Il direttore sportivo della Roma Monchi punta forte sulla volontà di Mahrez, il quale ha già deciso di sposare il progetto giallorosso: l’accordo sull’ingaggio è già stato trovato, ora resta da trovare quello con il Leicester. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto, diretto, tra il direttore sportivo giallorosso e quello delle Foxes, Eduardo Macia: la prima offerta giallorossa di 23 milioni è stata rifiutata, la richiesta degli inglesi è di 35 milioni di euro. Le parti sono ancora distanti, ma in costante aggiornamento e la concorrenza dell’Arsenal non spaventa i giallorossi.



L’APERTURA - Mahrez, infatti, vuole un progetto che gli permetta di giocare con continuità ed è attratto dalla possibilità di approdare in Serie A. La Roma studia una nuova offerta per Mahrez, la prima, come dichiarato dall’allenatore del Leicester Shakespeare è stata rifiutata: “Pensavo di averlo già detto durante l'ultima conferenza stampa che non abbiamo ricevuto offerte. L'unica era quella della Roma, già detto in precedenza, ma è stata gentilmente rispedita al mittente in quanto fosse troppo bassa”. I giallorossi si muovono concretamente per Mahrez, le dichiarazioni dell’allenatore inglese lo testimoniano.



LA CHIUSURA - Anche Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vicepresidente del Leicester, ha fatto muro alla cessione di Mahrez. Queste le sue parole, riportate da goal.com: “Al momento non esiste un’offerta effettiva per Mahrez. Conosciamo bene il suo potenziale, ma dovrà adattarsi a quella che sarà la nostra squadra. Non voglio stabilire nessun prezzo, perché la nostra intenzione, in primis, è quella di non venderlo. Potrei dire 40, 50 o 100 milioni, davvero non saprei quantificare”. Il Leicester prova a trattenere Mahrez, ma la Roma è pronta a farsi avanti con una nuova proposta già nei prossimi giorni. Il sostituto di Mohamed Salah può arrivare proprio dalla Premier League.