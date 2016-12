. La Roma vuole un rinforzo in attacco, oltre a El Ghazi e Depay, nel mirino c'ètrequartista o esterno classe 1996 di proprietà del Chelsea. Dopo sei mesi a vedere il campo dalla panchina (solo 275' giocati spalmati su 8 partite) a Siviglia, con il Betis, i Blues l'hanno riportato a Londra, dove però è solo di passaggio. Conte non fa affidamento su di lui, l'ex giocatore dell'Anderlecht sarà ceduto in prestito. La Roma, che lo aveva seguito ai tempi di Sabatini, è pronta a tornare alla carica. Ma non vuole spendere soldi per il suo prestito.Nato a Bruxelles, cresciuto nell'Anderlecht, Musonda nel 2012 ha detto no all'offerta del Barcellona, che l'aveva invitato a scoprire La Masia e a conoscere Guardiola, per sposare il progetto del Chelsea, arrivato a spendere oltre 2 milioni di sterline per averlo. Un trasferimento che in Belgio non hanno ancora digerito, perchè a prendere la strada di Londra, oltre a Chary, sono stati anche i fratelli Tika e Lamisha, entrambi calciatori. Nonostante un fisico da umpa lumpa, Musonda ha lasciato il segno nell'academy dei Blues, vincendo una Uefa Youth League (nel 2015, dopo aver eliminato in semifinale la Roma di Pellegrini) e una Youth FA Cup, segnando in finale al Fulham. Lo scorso gennaio il club di Abramovich l'ha spedito in prestito al Betis Siviglia, con il quale ha giocato 16 partite, segnando 1 gol.