La Juventus stringe per Steven N'Zonzi. Come si legge sul Corriere dello Sport, il 28enne centrocampista francese del Siviglia è fortemente attratto dall'esperienza in bianconero, lo ha comunicato con correttezza al nuovo ds Oscar Arias e ha lasciato cadere le proposte parallele recapitate da altri top club europei: "Voglio la Juventus", ha fatto sapere, sia personalmente sia attraverso il papà-manager, l’unico a rappresentarlo - affiancato in questa trattativa da un avvocato e da un intermediario italiano con le sue stesse radici congolesi -, nonostante la corte serrata di famosi agenti internazionali.



SI TRATTA - Il giocatore (pronto a firmare un contratto quadriennale da 5 milioni a stagione più bonus) spera solo che la Juve trovi un accordo col Siviglia, al quale è molto legato, evitando lo strappo della clausola di rescissione. I dirigenti bianconeri concretizzeranno l'offerta di 30 milioni di euro, la richiesta andalusa sarà più alta ma inferiore ai 40 milioni della clausola: lecito pensare, complice la volontà di N’Zonzi e i buoni rapporti tra le parti, che con piccoli passi reciproci l'intesa venga raggiunta. Il Siviglia, d’altronde, è ormai preparato alla separazione. Gli uomini mercato, guidati da Arias, stanno già lavorando alla successione: in lizza Dani Parejo del Valencia e Roque Mesa del Las Palmas.