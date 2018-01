Hans Smulders, direttore tecnico del NAC Breda, parla al sito ufficiale del club olandese di Umar Sadiq, attaccante che arriva in prestito dalla Roma: "In questo mercato invernale volevamo aggiungere peso in attacco e incrementare la concorrenza interna in avanti, e con l'arrivo di Umar e di Mitchell ci siamo riusciti. Sadiq è un giocatore molto talentuoso che ha già giocato in competizioni di altissimo livello. Nella sua ricerca di maggiore minutaggio dovrà competere con gli altri attaccanti della rosa. Lo abbiamo preso in prestito per metà anno, ma abbiamo già l'intenzione di estendere l'accordo fino al 2019".