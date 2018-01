Yuto, terzino dell’, posta una foto su Instagram per ricordare il 2017 appena terminato: “Lo scorso anno ho raggiunto le 100 gare con la maglia del Giappone, le 200 con la maglia dell’Inter e ho sposato mia moglie Airi Taira, ho iniziato una nuova vita ed è stato l’anno più bello per me. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato. Quest’anno ci sarà il Mondiale quindi spingerò me stesso ancora più avanti. Grazie per il vostro appoggio. Auguri di buon anno a tutti! Forza Inter, amala!”.