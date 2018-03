Yuto Nagatomo, esterno di proprietà dell'Inter ora al Galatasaray, parla dal ritiro del Giappone: "Ho tratto benefici dai miei 7 anni e mezzo in Italia, dove ho imparato a difendere. Ora sto lavorando più sull'attacco perché Terim dà molta importanza alla spinta offensiva degli esterni. Sto cercando di equilibrare aspetti difensivi e offensivi, mi piace giocare in questo modo. Ero preoccupato al momento di trasferirmi in Turchia, conoscevo solo l'Italia e non sapevo se mi sarei adattato a un nuovo paese. Tuttavia, questo è successo in modo più rapido di quanto pensassi, mi sento a mio agio come un pesce nell'acqua. La Turchia è molto bella, la gente è gentile e mi capita di bere il tè. E' stato bello andare al Galatasaray".