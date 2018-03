Yuto Nagatomo, terzino di proprietà dell'Inter e in prestito al Galatasaray, parla a la Gazzetta dello Sport: "C’era concorrenza e purtroppo non avevo la certezza di giocare titolare. Ci ho pensato bene e alla fine abbiamo deciso così: non potevo permettermi di non andare in Russia, il Mondiale è una competizione alla quale tengo tantissimo. Ma l'Inter è nel mio cuore e da qui non mi perdo una partita".



SULLA CHAMPIONS - "Non sarà semplice perché le avversarie sono forti e non mollano, ma l’Inter può e deve farcela. Arrivare nell’Europa che conta è fondamentale".



SUL FUTURO - "Cosa accadrà a fine prestito? Ora è presto per dirlo. Ora voglio vincere il campionato. Poi penserò alla Russia. Tornare per rimanere? Ho l’Inter nel cuore, sono un tifoso e non avrei alcun tipo di problema a restare. Spalletti? Con lui non ci sono mai stati problemi. Parliamo di un grande allenatore, è fortissimo".