Dopo il tanto atteso rinnovo, Radja Nainggolan ha parlato a Roma Tv: "Ho dimostrato quello che ho sempre voluto. Sono contento. L'anno scorso ci sono stati pochi contatti per questo rinnovo ma una volta che abbiamo iniziato ne siamo usciti subito e sono molto contento per come sia andata".



"Sono felice dove sto, spostarmi a 29 anni da un'altra parte per fare un'esperienza di qualche anno sinceramente non era una cosa che avevo in mente. Sono felice, soprattutto dell'accordo che abbiamo trovaot insieme e del fatto che possiamo continuare insieme".



"Spero di ritrovare lo stadio dell'ultima partita. Abbiamo bisogno di una spunta e credo che come in tutte le altre squadre si può fare meglio con una bella bolgia dietro. Una volta che tornerà la la bolgia vera di Roma, credo che diventerà difficile per tante squadre portarci via dei punti".