Intervenuto nel corso del programma Premium Champions, il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan ha commentato così il pareggio per 3-3 contro il Chelsea: “Abbiamo fatto una grande partita, ci sentivamo più forti e purtroppo abbiamo preso il terzo gol troppo velocemente. Però il risultato è positivo e ci dà morale: dobbiamo andare avanti così. Abbiamo preso dei gol in modo infelice, soprattutto i primi due, possiamo fare meglio in alcune situazioni però abbiamo costruito tanto con moltissima personalità. Abbiamo proseguito sulla stessa linea del secondo tempo del match contro il Napoli. In campo abbiamo dato tutti il massimo e penso che questa sia la strada giusta. La scelta di restare a Roma? Sono sempre stato convinto di questo perché vincere a Roma sarebbe indimenticabile. Sono rimasto perché sto bene qui, ho dato tanto a questa maglia e voglio ricevere molto da questa squadra”