Radja Nainggolan verso la Cina e il Guangzhou Evergrande di Cannavaro? Non secondo la Roma che, dopo l'insurrezione dei tifosi alla notizia della possibile partenza del belga, fa chiarezza sulla situazione del Ninja e delle prossime mosse di mercato. L'agenzia Ansa riporta alcune dichiarazioni provenienti dalla società giallorossa: "Ma da noi non si è fatto vivo nessuno, e siamo già al 15 gennaio: ovvero a metà della finestra di mercato. Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase".



EMERSON VIA? - In chiusura poi un'altra indiscrezione, a salutare la Roma a sorpresa potrebbe essere Emerson Palmieri, seguito dalla Juventus e da club inglesi: "Sarebbe meno sorprendente una partenza di Emerson che non di Nainggolan".