Una prestazione da brividi, due gol di classe pura abbinati ad una presenza inesauribile in quasi ogni zona del campo.ha dominato la scena nella sfida che ha regalato allala vittoria per 3-1. "Padrone di San Siro", "In mezzo è signore e padrone", ma anche "Il Ninja appartiene agli Immortali" e "Impressionante. Su di lui va fatto un film" sono solo alcuni degli appellativi presenti nelle pagelle di oggi su i più importanti quotidiani italiani. Una prestazione da fuoriclasse cheUna gara strepitosa, inizata da terzo di centrocampo in nella linea a 5 e chiusa da incursore puro a supporto di Dzeko e Salah.e nella sfida di San Siro è risultato ancora più evidente.di cui la maggiorparte vinti.2 respinte e 1 intercetto per trasformare la fase da difensiva in offensiva. Ma è soprattutto la(foto Twitter), che evidenzia le zone di gioco in cui è stato attivo, che impressiona, perchè evidenzia l'impegno "letteralmente a tutto campo" del centrocampista belga.Un exploit, quello di San Siro, che corona un inizio di 2017 incredibile.Nessuno in Europa è riuscito a fare meglio di lui tanto da far lievitare il suo valore di mercato oltre quota 50 milioni. Chelsea, Arsenal, Manchester City, ma anche l'Inter lo vogliono e sono pronte a darsi battaglia.Più incisivo in fase offensiva dimister 100 milioni che non sta brillando al suo ritorno in Premier League. Più concreto e completo difensivamente dell'ex compagno e ora avversarioPiù continuo e costante nei rendimenti di, che fra tutti è il centrocampista che più si avvicina a Nainggolan per caratteristiche.Abbiamo scelto i 10 centrocampisti che in questo momento dominano la scena mondiale.