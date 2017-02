#NAINGGOLAN: "ODIO LA JUVE VINCONO SEMPRE CON QUALCHE AIUTINO" DATE UNA MEDAGLIA AL NINJA!!! pic.twitter.com/C6mQHmS0L4 — ARIANNA (@arysedici) 9 febbraio 2017

Radjae la, un amore mai nato. Anzi, tantoper il centrocampista della Roma nei confronti della società bianconera. Queste le parole del belga fuori da Trigoria mentre parlava con dei tifosi: "Ioe avrei dato i miei co**ioni per batterla. Quando stavo a Cagliari non ho mai perso contro di loro, solo pareggiato. Hanno vinto solo lo scudetto a Trieste, allo Stadium non ho mai perso. Odio la Juve perché hanno sempre vinto per un rigore, una punizione...e sono venuto a Roma per battere la Juve che ha sempre vinto con questi aiuti".Due parole sulla Coppa Italia: "Vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Fidatevi. Abbiamo due partite con la Lazio, le vinciamo tutte e tue, ve lo dico io. Io come Totti? A me non me ne frega un c... di diventare come!".