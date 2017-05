Un grande colpo a centrocampo. E' questo l'obiettivo principale della dirigenza dell'Inter per la prossima campagna acquisti, perchè è questo il reparto che il ds Piero Ausilio e la proprietà cinese ritengono più carente dal punto di vista qualitativo ma soprattutto per quanto concerne la personalità. La strategia del club nerazzurro è di seguire contemporaneamente diverse piste e di stringere per quella che si rivelerà più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, ma sempre restando su un target di livello alto.



DA DE ROSSI AL NINJA - La primissima scelta risponde al nome di Daniele De Rossi, pronto ad ereditare i gradi di capitano alla Roma da Francesco Totti ma ancora impegnato in una non semplice trattativa per rinnovare il contratto. La sensazione è che alla fine il numero 16 giallorosso prolungherà il suo rapporto col club capitolino, ma l'Inter è pronta ad approfittare di un eventuale colpo di scena mettendo sul piatto un ricco contratto biennale. Attenzione allora alla situazione del compagno di squadra Radja Nainggolan, tentato già la scorsa estate da Suning prima di decidere di restare alla Roma. Con 91 palloni recuperati nella metà campo avversaria, l'ex Cagliari si è confermato in questa stagione come uno dei giocatori migliori e più decisivi nel suo ruolo e fa gola a mezza Europa.



SI' ALL'INTER - L'arrivo del nuovo direttore sportivo Monchi, unito al rischio che nella Capitale ci sarà una rivoluzione tecnica importante, può portare il centrocampista belga ad una clamorosa cessione, a maggior ragione se non si arrivasse all'accordo promesso da tempo per adeguare al rialzo il suo ingaggio. La Roma ha bisogno di fare cassa per questioni legate al Fair Play Finanziario e Nainggolan può essere, alternativamente a Manolas, il grande sacrificato. In caso di addio, il giocatore di origini indonesiane non ha nascosto che sarebbe attratto da un'esperienza all'Inter, mentre per questioni ambientali e di dichiarazioni pubbliche sarebbe impraticabile un approdo alla Juventus. Nonostante il recente contatto con l'agente Jorge Mendes, il piano B che porta a Fabinho del Monaco risulta molto complicato, al momento.