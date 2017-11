Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan ha dichiarato a Mediaset Premium dopo il derby vinto contro la Lazio: "E' stata una grande vittoria di squadra. Abbiamo sofferto un po' alla fine, dopo il 2-0 ma la vittoria è meritata. L'importante in una gara del genere è il risultato, siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così. Volevo giocare perché queste sfide sono particolari, ce l'ho fatta e sono contento anche per il gol".



"Scudetto? Non faccio pronostici perché non hanno mai portato bene, dobbiamo pensare a una partita alla volta e poi vedremo. Dobbiamo fare meglio dello scorso anno. Ora testa alla Champions, vogliamo qualificarci e andremo a Madrid per fare il nostro gioco".