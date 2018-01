Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 gennaio 2018

. Il Ninja della Roma si è lasciato andare a qualche diretta Instagram di troppo, nella quale ammetteva di essere ubriaco, facendosi scappare qualche bestemmia durante una partita di Paddle con gli amici. “Io sto giocando a Paddle a quest’ora, incredibile.”. E poi si lascia andare a una serie di bestemmie mentre gioca con gli amici. “Abbiamo appena finito di giocare a Paddle, non si può perdere. Io avevo un bicchiere, no? Di sicuro l’avevo. Eccomi (dopo aver ritrovato il bicchiere, ndr). Un’altra volta buon anno a tutti, vi auguro il meglio”, dice Nainggolan nella diretta su Instagram.L'ex Cagliari ha voluto in seguito commentare l'episodio su Twitter: "Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita...". E questo pomeriggio a Trigoria è in programma la ripresa degli allenamenti in vista della prossima giornata di campionato contro l'Atalanta.