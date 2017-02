Semplicemente di un altro mondo. Radja Nainggolan è stato devastante, mostruoso, perfetto a San Siro: incisivo quando conta, cattivo quando serve, centrale nel gioco di una Roma che lo vede come leader assoluto anche nella nuova posizione alle spalle di Dzeko che Spalletti gli ha cucito addosso. Gira tutto a meraviglia per Radja. La sua nuova vita più offensiva ha confermato le sue qualità storiche e fatto emergere altri colpi di un campione che ha condannato l'Inter (con qualche polemica) e adesso aspetta il rinnovo del contratto.



ORA IL RINNOVO - Il suo accordo attuale va a scadenza nel 2020, non è un problema di tempistiche ma di ingaggio. Perché è vero, appena un anno e mezzo fa Radja ha adeguato il suo contratto con la Roma; però quel rifiuto alla mega offerta del Chelsea nella scorsa estate pesa, eccome. Un contratto da quasi 5 milioni più bonus a stagione praticamente pronto, poco meno di 40 milioni alla Roma, un rifiuto collettivo da cui Nainggolan si aspettava che scaturisse un rinnovo a cifre diverse rispetto ai 3,2 milioni più bonus attuali.



CHELSEA, INTER, FIRME - La scorsa estate infatti è stata particolarmente delicata per il belga. Lo ha cercato Antonio Conte che lo voleva a tutti i costi con sé a Londra, due rilanci prima di dover rinunciare; ha fatto un tentativo in gran segreto a inizio agosto anche l'Inter, per questo Nainggolan non ha smentito le voci nerazzurre del passato durante la scorsa settimana. Un'offerta troppo bassa per una Roma che mai lo avrebbe ceduto in Italia, specialmente dopo l'affare Pjanic-Juve; ma Suning ci ha provato, quando Joao Mario pareva irraggiungibile. Tutte rincorse inutili, la Roma ha tenuto e blindato quel Nainggolan che oggi con 40 milioni non si acquista neanche in figurina. Anzi, presto avrà nuovi contatti per rinnovare il suo contratto e superare i 4 milioni all'anno. Meritandoseli sul campo.