Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, è tornato a parlare della sua mancata convocazione nel Belgio ai microfoni di vtm.be. "Non ho visto la partita con Gibilterra, sapevo che sarebbe stata una passeggiata. Quando abbiamo giocato con la Grecia ero a Disneyland con la mia famiglia. Non ho visto nessuna delle due. Martinez non mi ha chiamato subito. Mi ha detto che non c'era abbastanza concentrazione, ho fatto un minuto di ritardo alla riunione tattica. Mi ha fatto male, in quel momento è una motivazione che non aveva senso per me. Cosa farà se altri giocatori faranno ritardo allo stesso modo? Farà dieci chiamate? Potrebbe succedere tranquillamente a qualcun altro. Mi piacerebbe vedere se fosse Eden Hazard quello in ritardo di un minuto… Trovo anche difficile parlarne. Ho i miei principi, lui i suoi. Se ha preso queste decisioni, io posso solo rispettarle. Io non sono di certo quello che prenderà l’iniziativa. Quello che dice: “Mister, possiamo parlare?”. Non sono fatto così. Di questo ne sono certo. Continuo a fare quello che ho sempre fatto. E’ quello che farò oggi. Non ho fatto del male a nessuno. Se lui ha problemi con me deve venire a dirmelo. Dopo ne possiamo parlare. E’ nel mio pieno diritto. Chiedere di parlare di qualcosa equivale ad ammettere di aver fatto qualcosa di sbagliato… Voglio stare in Nazionale, sono positivo per il gruppo. Ho paura di non essere convocato per il Mondiale perché ho già provato queste cose in passato".