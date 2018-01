Un brutto inizio, per lui e per la Roma. Radja Nainggolan ha pensato bene di festeggiare l'arrivo del 2018 con un video folle, decisamente non in linea con quella che dovrebbe essere la professionalità di un calciatore. Il belga ha messo in imbarazzo i giallorossi con una diretta Instagram inqualificabile, nella quale ammetteva di essere ubriaco, facendosi scappare qualche bestemmia durante una partita di Paddle con gli amici.









SCUSA A TUTTI - Nel pomeriggio Nainggolan ha provato a fare il pompiere, chiedendo scusa pubblicamente: "Sono dispiaciuto per quanto accaduto stanotte. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il capodanno...- ha scritto su Instagram - Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può esagerare un po'...certo non intendevo dare un esempio negativo. Per questo ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e il mio comportamento. Sempre forza Roma...!!!". Basterà per fare pace con i tifosi? Intanto la Roma valuta la possibilità di multarlo.