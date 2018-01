L'attaccante della Lazio, Nani, ha parlato a margine della vittoria per 5-1 sul Chievo Verona ai microfoni di Mediaset Premium: "Sono molto soddisfatto per il lavoro che sto facendo qui con la squadra, oggi ho avuto una opportunità e l'ho sfruttata al massimo. Stiamo facendo molto bene, la Lazio gioca ad occhi chiusi, è organizzata ed è bello così. Fisicamente sto bene, aspetterò sempre le mie chance per sfruttarle, come oggi".