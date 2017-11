Nani, attaccante portoghese della Lazio, ha parlato del suo arrivo in biancoceleste alla Gazzetta dello Sport: "Quando sono arrivato ero reduce da un infortunio e ci ho messo un po’ per recuperare la condizione. Ora per mi sento bene e cercherò di dare alla squadra tutto quello che posso. Sono stato accolto benissimo, non vedo l’ora di ricambiare. Il derby? E’ da quando sono arrivato che non mi parlano d’altro. Ho vissuto i derby a Manchester, Lisbona e Istanbul. Dappertutto è così, ma quello di Roma mette i brividi".