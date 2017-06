Trova sempre più conferme col passare delle ore l'anticipazione di Canal Plus sull'accordo totale tra il Nantes e Claudio Ranieri per affidare la panchina de Les Canaries, rimasta sguarnita dopo l'addio di Sergio Conceiçao, al tecnico italiano. Ranieri firmerà un contratto biennale e avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di 5 persone del suo staff, ma la definizione dell'accordo è subordinata a un aspetto regolarmente della LFP, la lega francese. Secondo le norme transalpine, infatti, un club non può ingaggiare un tecnico di età superiore ai 65 anni e per questo motivo per l'ex allenatore del Leicester ci sarebbe bisogno di una deroga.



Sempre secondo le informazioni provenienti dalla Francia, esiste un certo ottimismo sulla possibilità di ottenere il via libera definitivo e formalizzare così l'accordo tra Ranieri e il Nantes, per poi procedere alle firme. Per il tecnico romano si tratterebbe della seconda esperienza in Francia, dopo aver guidato il Monaco dal 2012 al 2014, riportando la società in Principato in Ligue 1 e cogliendo il secondo posto alle spalle del Paris Saint Germain e dunque la qualificazione alla Champions League nella stagione successiva, prima di fare spazio a Jardim.