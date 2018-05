Il presidente del Nantes, Waldemar Kita ha dichiarato a L'Equipe: "A tante persone piace creare zizzania fra me e l'allenatore, ma non c'à alcuna polemica. Ranieri ha fatto il suo lavoro e io il mio. Umanamente ci intendiamo bene, poi ci sta che io non sia contento dei risultati, ma né io né lui andiamo in campo. Basta polemiche, fra tre settimane la stagione è finita, ci sono state cose buone e altre no, ma non è per colpa di qualche risultato negativo che scoppia una guerra. Non siamo arrivati a un punto di rottura e per il momento Ranieri non mi ha espresso il desiderio di andare via. A ogni modo siamo abbastanza intelligenti da sapere che qualsiasi cosa deve accadere, accadrà ma prima finiamo la stagione. Se dovessero offrirgli la panchina della Nazionale italiana andrebbe via, ma non c'è niente di deciso".