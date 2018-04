Claudio Ranieri, allenatore del Nantes, in una lunga intervista alla Gazzetta dello sport si sofferma anche sul momento del Milan: “Il Milan può arrivate in Champions? Difficile: deve vincere sempre e sperare in combinazioni favorevoli. Anche Gattuso sta svolgendo un lavoro straordinario. Non è solo grinta e determinazione: il Milan gioca bene. Non si è lasciato condizionare dallo scetticismo: ha pensato al lavoro e non alle chiacchiere”.Sul punto sulla corsa all’Europa League: “La Sampdoria gioca bene, anche se negli ultimi due mesi è calata sul piano dei risultati. L’Atalanta ha giovani e offre bel calcio. La Fiorentina è lanciatissima: la scossa emotiva della morte di Astori sta trascinando la squadra”.