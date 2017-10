Claudio Ranieri, tecnico del Nantes, parla a la Gazzetta dello Sport: "Tatarusanu dalla Fiorentina? Avevo chiesto espressamente lui e il centrale Pallois, preso dal Bordeaux, per consolidare la difesa. Balotelli? Penso che Ventura lo segua comunque, sta finalmente dimostrando il suo valore. Mi auguro possa tornare in Nazionale perché è un giocatore di grande qualità e l’Italia ne ha bisogno. Con lui a volte si è esagerato, magari per episodi che in fondo possono fare quelli della sua età