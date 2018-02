Intervistato da BeIN SPORTS, Ciprian Tatarusanu ha raccontato il suo trasferimento dalla Fiorentina al Nantes: "Avevo ancora un anno di contratto con i viola, ma non avevo parlato col presidente del rinnovo. Allora, quando ho parlato con mister Ranieri, mi ha mostrato subito il suo interesse. Gli ho chiesto del progetto del club, cosa voleva da me. Mi ha risposto che voleva giocare l'Europa League. Lì mi ha convinto. Quando si ha un allenatore con tanta esperienza come Ranieri, è normale che la squadra gli somigli. Un po' italiana, brava a non prendere gol".